Тюменку будут судить за смертельное ДТП на пешеходном переходе

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Тюмени. Женщина обвиняется по пп. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).

Около трех часов ночи 15 августа 2020 года женщина на Volkswagen Polo в состоянии опьянения на запрещающий сигнал светофора въехала на пешеходный переход у дома №156/1 по ул. Широтной в Тюмени и насмерть сбила 36-летнюю жительницу Урая. Она вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям.

"Мальчик в ту ночь перебежал дорогу первый. Родители шли вместе. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но спасти ее не смог. Она была сбита", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

После происшествия водитель скрылась, но вскоре вернулась. Тюменка признала свою вину в ДТП, по решению суда находится под домашним арестом.