Тюменца будут судить за пьяное ДТП с двумя детьми

Перед судом предстанет 44-летний житель поселка Богандинский Тюменского района. Мужчина обвиняется по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

9 августа 2020 года он в нетрезвом состоянии на автомобиле "Москвич" поехал в поселок в Винзили, где совершил наезд на двух девочек 11 и 12 лет. С места происшествия водитель уехал. Очевидец аварии на своей машине догнал нарушителя и вернул его обратно.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), он оштрафован на 1 тыс. рублей. По факту ДТП проводится административное расследование, назначены медицинские экспертизы для определения причиненного вреда здоровью потерпевших.

Известно, что в апреле 2020 года мужчина был подвергнут административному аресту на 13 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения.