Тюменец подослал к знакомой грабителей после ссоры

16:03 07 августа 2020
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В Тюмени 20-летняя девушка сообщила в полицию, что неизвестные ворвались в ее квартиру и, применив насилие, похитили деньги и два сотовых телефона.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых молодых людей. Выяснилось, что один из фигурантов периодически находился в интимных отношениях с тюменкой. Между ними произошел конфликт, после которого молодой человек попросил своих знакомых об услуге.

Вечером девушка была дома одна, она услышала звонок в дверь и открыла ее. Неизвестные затолкнули тюменку обратно и зашли в квартиру. Один мужчина насильно удерживал девушку, второй наносил удары в область головы. Молодые люди закрыли девушке лицо тряпкой, в это время бывший возлюбленный прошел в комнату, откуда похитил деньги. Другой молодой человек похитил два сотовых телефона. Злоумышленники покинули квартиру и скрылись на такси. 

Молодые люди были задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".

Теги: грабеж
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