Пьяный водитель, о котором в полицию сообщил очевидец, отправится в колонию

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя поселка Винзили. Мужчина, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, получил реальный срок.

Вечером 6 мая 2020 года в Винзилях проходивший мимо местный житель сообщил автопатрулю ДПС о пьющем водителе ВАЗ-21099. Вскоре на дороге появился этот автомобиль, он был остановлен полицией. От водителя исходил запах алкоголя, освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил мужчине 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 3 года он лишен права управления транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.