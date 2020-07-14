В Ишиме автоинспекторы остановили пьяного водителя, пробив колеса авто из оружия

В Ишиме о неадекватном автомобилисте на Toyota, грубо нарушавшем ПДД, сообщили местные жители. Прибывшие по вызову автоинспекторы увидели, как иномарка проехала перекресток улиц на красный сигнал светофора, создавая аварийную ситуацию. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение. Началось преследование.

"Когда Toyota выехала из города, сотрудники ГИБДД, предупредив водителя, применили табельное оружие, произведя два предупредительных выстрела в воздух и выстрелы по левому и правому заднему колесам, пробив их и остановив автомобиль", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

32-летний водитель, уже лишенный права управления транспортом за нетрезвое вождение в мае этого года, от освидетельствования на алкоголь отказался. На него составлены административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора и за то, что он не остановился по требованию автоинспекторов. Также решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.