Компенсацию выплатят мужчине, на которого на стройплощадке с высоты упали мешки

В Тюмени у машиниста отсудили порядка 700 тыс. рублей в пользу мужчины, который получил серьезные травмы на стройплощадке.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в городе Надыме. На строительной площадке на мужчину с высоты упали мешки со строительными смесями. Машинист башенного крана ООО "Технологии прогрессивного строительства" нарушил правила безопасности при их подъеме. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда машинист был признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и оштрафован на 50 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск пострадавшего о взыскании с ООО "Технологии прогрессивного строительства" 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Но решение суда исполнено не было из-за ликвидации организации в мае 2018 года. В ноябре 2019 года потерпевший обратился в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Прокуратура предъявила иск к осужденному — непосредственному причинителю вреда. В удовлетворении иска Центральный районный суд Тюмени отказал, поскольку имелось решение суда о взыскании морального вреда с организации.

"Прокуратура Ленинского округа Тюмени внесла апелляционное представление, поскольку решение суда о взыскании морального вреда с организации хотя и есть, но оно никогда не будет исполнено, так как компания ликвидирована", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение Центрального районного суда и вынесла новое решение о взыскании с осужденного 700 тыс. рублей в пользу потерпевшего.