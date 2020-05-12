На Велижанском тракте Mazda въехала в грузовик и эвакуатор

В праздничные дни, с 9 по 11 мая, в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 94 водителя.

Двойное ДТП на 14-м километре Велижанского тракта спровоцировала нетрезвая автомобилистка. Авария произошла 10 мая около часа ночи.

Автомобиль Mazda под управлением 35-летней тюменки въехал в стоящий грузовик "Газ-Валдай", а затем в эвакуатор. Водитель иномарки и 40-летний пассажир получили различные повреждения.