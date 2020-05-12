На Велижанском тракте Mazda въехала в грузовик и эвакуатор

В праздничные дни, с 9 по 11 мая, в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 94 водителя.
Двойное ДТП на 14-м километре Велижанского тракта спровоцировала нетрезвая автомобилистка. Авария произошла 10 мая около часа ночи.
Автомобиль Mazda под управлением 35-летней тюменки въехал в стоящий грузовик "Газ-Валдай", а затем в эвакуатор. Водитель иномарки и 40-летний пассажир получили различные повреждения.
"Показания алкотестера водителя Mazda составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это своеобразный рекорд для женщин-водителей. Ранее автомобилистка задерживалась пьяной за рулем этой же Mazda 8 апреля этого года", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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