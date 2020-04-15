На тюменском мусоросортировочном заводе нашли тело мужчины

15:02 15 апреля 2020
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В Тюмени организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на территории тюменского мусоросортировочного завода.

Тело было найдено сегодня, 15 апреля, при сортировке твердых бытовых отходов.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — комментирует пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , проверка
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