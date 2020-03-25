В Тюмени задержали пьяного лжеминера

Накануне в полицию областного центра позвонил неизвестный и рассказал о том, что есть угроза взрыва в жилом доме по улице 50 Лет Октября.

"По указанному адресу прибыли оперативные службы, которые, проведя комплекс необходимых мероприятий, предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружили", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Вскоре полиция установила личность лжеминера, 36-летнего мужчину задержали по месту жительства. Тюменец находился в состоянии алкогольного опьянения и не сумел разъяснить мотив своего поступка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ему грозит до трех лет лишения свободы.