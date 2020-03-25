В Тюмени задержали пьяного лжеминера

11:17 25 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Накануне в полицию областного центра позвонил неизвестный и рассказал о том, что есть угроза взрыва в жилом доме по улице 50 Лет Октября. 

"По указанному адресу прибыли оперативные службы, которые, проведя комплекс необходимых мероприятий, предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружили", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Вскоре полиция установила личность лжеминера, 36-летнего мужчину задержали по месту жительства. Тюменец находился в состоянии алкогольного опьянения и не сумел разъяснить мотив своего поступка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ему грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: ложное минирование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020