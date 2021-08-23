Тюменец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

24 марта 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу 112 и сообщил, что в жилом доме по проезду Геологоразведчиков находится взрывное устройство. Выехавшие на место правоохранительные органы и экстренные службы после проведенного обследования жилого дома взрывное устройство не обнаружили.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель областного центра, который объяснил свои действия чувством ревности к одной из жительниц дома", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.