Произойдет непоправимое: тюменца задержали за ложное сообщение о минировании отделов полиции

В Тюмени на телефон службы "02" позвонил мужчина и сообщил, что его друг якобы поехал в один из отделов полиции города, чтобы написать заявление, и поле этого перестал отвечать на звонки.

"Звонивший добавил, что если в течение часа его друг не выйдет с ним на связь, то во всех отделах полиции областного центра произойдет непоправимое", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Личность звонившего быстро установили. Нетрезвого тюменца задержали на берегу реки Туры. В отделе полиции мужчина пояснил, что не намеревался совершать озвученное. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".