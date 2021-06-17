Тюменца будут судить за муляж бомбы в подъезде жилого дома

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Вечером 12 мая 2021 года жилец дома № 129 по улице Мельникайте в состоянии опьянения изготовил муляж взрывного устройства и оставил его на лестничной площадке пятого этажа своего подъезда.

После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о заложенном устройстве. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и эвакуировали более 100 жильцов. Подозрительный предмет обследовали и выяснили, что он не представляет опасности для окружающих. Мужчина был установлен в тот же вечер.

Санкция ч.1 ст. 207 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.