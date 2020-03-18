Тюменец отправится в колонию за езду под наркотиками

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он повторно попался за рулем в состоянии опьянения.

7 ноября 2019 года водитель был остановлен сотрудниками ДПС на улице Роз. Из-за подозрения на состояние опьянения он был освидетельствован в наркологическом диспансере, наркотическое опьянение подтвердилось.

Ранее, в октябре 2019 года, мужчину с признаками опьянения на автомобиле Hyundai сотрудники ГИБДД остановили на улице Широтной. От освидетельствования тюменец отказался, было возбуждено уголовное дело, так как мужчина уже понес административную ответственность за пьяное вождение летом того же года.

На этот раз суд назначил тюменцу 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права управления транспортом на 2 года 10 месяцев.