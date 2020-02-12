В Тюмени комиссионку ограбил бывший сотрудник

Изображение: материалы пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В областном центре от одного из комиссионных магазинов поступило сообщение о грабеже. Неизвестный забежал в торговую точку и похитил со стеллажа ноутбук стоимостью 5 тыс. рублей

В течение нескольких часов полиция задержала 24-летнего грабителя. Молодой человек планировал сбыть компьютер, но не успел, технику нашли у него в квартире.

"Злоумышленник какое-то время назад работал в данном магазине. Он знал, где и как лежит товар, и запланировано пошел на преступление", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".