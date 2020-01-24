В Тобольском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

12:00 24 января 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельная авария произошла сегодня утром, 24 января, на 378-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota Camry и "КамАЗ".

Водитель иномарки, 31-летний житель города Радужный, погиб на месте. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

"Во втором часу ночи на водителя автомобиля Toyota Camry автоинспекторами в Уватском районе был составлен административный материал за нарушение требования дорожного знака. Мужчина выглядел уставшим, ему посоветовали отдохнуть", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП
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