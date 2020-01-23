В Ишиме расследуется гибель рабочего в вагонном депо

Видео Уральского следственного управления на транспорте СК РФ

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника вагонного ремонтного депо Ишим. Слесарь по ремонту подвижного состава погиб на рабочем месте.

Инцидент произошел 19 декабря 2019 года. Работники депо ремонтировали вагоны-цистерны из-под нефтепродуктов. При производстве слесарем сварочных работ на цистерне произошел хлопок, в результате которого слесарь упал с цистерны на пол цеха, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).