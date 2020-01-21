Пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но застрял на заборе

В Тюмени реальный тюремный срок получил водитель, который повторно попался пьяным за рулем в период судебного разбирательства.

В отношении мужчины рассматривалось уголовное дело в Центральном районном суде: он управлял транспортом в нетрезвом состоянии. Несмотря на судебное дело, тюменец вновь сел за руль в пьяном виде.

Автомобиль "УАЗ Патриот" под его управлением попал в поле зрение сотрудников ДПС на улице Дружбы. Требование остановиться водитель проигнорировал и прибавил скорость. На неосвещенном участке он выбежал из машины и попытался скрыться. Полицейские сняли водителя с забора, перелезть через который он не смог. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, проходить освидетельствование он отказался.

По совокупности преступлений суд назначил ему 1 год 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На 3 года ему запрещено управлять транспортом.