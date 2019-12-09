В Тюменской области двое погибли от наезда поезда

Два трагических инцидента произошло на территории Тюменской области за минувшие выходные.

7 декабря в пять часов утра грузовым поездом на 2039-м километре перегона Юшала — Чупино был смертельно травмирован 38-летний мужчина. Машинист принял меры к предотвращению столкновения: подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.

8 декабря днем на станции Омутинская на одном из путей от наезда поезда погибла 68-летняя женщина. Машинист также подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

"Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий, опрашиваются родственники и очевидцы, проведены опросы членов локомотивных бригад", — сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.