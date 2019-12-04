В Тюмени продолжают искать грабителя, забравшего телефон у школьника

В Тюмени ведется розыск молодого человека, который, угрожая подростку, украл у него мобильный телефон.

Инцидент произошел вечером 6 ноября 2019 года возле остановки на улице 30 лет Победы. Неизвестный, угрожая применением насилия, похитил телефон стоимостью 20 тыс. рублей у 11-летнего мальчика.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по п."г" ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Приметы молодого человека: на вид 18–22 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины, темного цвета.

Был одет: куртка спортивная черного цвета, на голове капюшон, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с полосками белого цвета с наружной и внутренней сторон. Ходит, держа одну или обе руки в карманах брюк.

Телефоны для связи с сотрудниками правоохранительных органов: 8 (3452) 32-90-58, 29-11-20.