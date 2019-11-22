Тюменец на год отправится в колонию за пьяную езду

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который неоднократно попадался пьяным за рулем.

30 августа 2019 года мужчина на Ford Focus поехал с работы домой. На улице Холодильной автомобиль остановил инспектор ДПС. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина понес уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде в 2017 и 2018 годах.

По третьему уголовному делу суд назначил тюменцу 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на 3 года он лишен права управления транспортом.