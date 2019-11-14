Находившийся в федеральном розыске мужчина попался полиции после ограбления бабушки

В селе Бердюжье Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего мужчины, который ограбил собственную бабушку. Как оказалось, это не единственное совершенное молодым человеком преступление, за которое ему предстоит понести ответственность.

В тот день 65-летняя женщина получила пенсию и шла домой. На улице остановился автомобиль, из которого вышел ее внук, мужчина выхватил из рук пенсионерки деньги и уехал.

"Стражи правопорядка установили, что молодой человек находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ "Грабеж", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.