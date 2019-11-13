Жителя ишимского села задержали за смертельные побои

Фото: СУ СКР по Т

Обвинение в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, предъявлено 55-летнему жителю села Разъезд Ишимского района.

Ночью 5 ноября 2019 года во время распития спиртного произошла ссора между двумя братьями. Один из них ударил другого локтем по лицу, от чего тот упал на кровать. На этом мужчина не остановился и дважды ударил брата табуретом по груди, после этого стащил на пол и несколько раз ударил ногами. От побоев мужчина скончался через несколько часов.

Возбуждено уголовное дело, в отношении ишимца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.