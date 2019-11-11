Полиция задержала устроивших стрельбу на Мельникайте

10:04 11 ноября 2019
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени стрельбу в воздух открыли двое мужчин накануне вечером на улице Мельникайте. Несколько выстрелов во дворе жилого дома было произведено из травматического пистолета. Сотрудники полиции установили и задержали участников стрельбы — молодых людей 1992 и 1993 годов рождения.

Травматические пистолеты у молодых людей изъяли, составлены два административных протокола по ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

Теги: стрельба
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