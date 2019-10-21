Тюменец пытался вывезти украденные рельсы на грузотакси

10:45 21 октября 2019
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В Тюмени суд вынес приговор местному жителю, который промышлял кражами железнодорожных деталей.

Транспортными полицейскими был задержан грузовой автомобиль, в кузове которого находились фрагменты рельсов и другие детали общей массой 286 кг. Как оказалось, мужчина украл их на станции Войновка. Воспользовавшись услугами грузового такси, тюменец попытался вывезти похищенное в пункт приемки металла, но в момент погрузки был задержан.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7 тысяч рублей.

Теги: кражи
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