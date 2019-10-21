Тюменец пытался вывезти украденные рельсы на грузотакси

В Тюмени суд вынес приговор местному жителю, который промышлял кражами железнодорожных деталей.
Транспортными полицейскими был задержан грузовой автомобиль, в кузове которого находились фрагменты рельсов и другие детали общей массой 286 кг. Как оказалось, мужчина украл их на станции Войновка. Воспользовавшись услугами грузового такси, тюменец попытался вывезти похищенное в пункт приемки металла, но в момент погрузки был задержан.
Мировой суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7 тысяч рублей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru