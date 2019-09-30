Тюменец получил серьезный ожог от антифриза

В Тюмени помощь медиков потребовалась мужчине, который обжег руку кипящим антифризом. Травму 28-летний мужчина получил в гараже.

Прибывшие на место специалисты скорой помощи оказали пострадавшему всю необходимую помощь: обезболили и наложили асептическую повязку. С термическим ожогом второй степени пациент был доставлен в Областную клиническую больницу №1.

До приезда медиков пострадавший по совету диспетчера скорой помощи поместил руку в емкость с прохладной водой, это значительно снизило болевые ощущения и замедлило процесс разрушения тканей в зоне ожога. Тюменцам напоминают, что обожженный участок нельзя обрабатывать мазями и другими средствами, чтобы не навредить еще больше.

По информации тюменской станции скорой помощи, всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1315 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной помощи нуждался 571 человек, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 547 пациентов.