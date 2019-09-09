В Вагае мужчина застрелил собаку, которая сидела на привязи в соседнем дворе

Жительница Вагая утром в своем дворе нашла застреленную собаку. В полиции она объяснила, что поздним вечером слышала приглушенные хлопки возле дома, но не придала этому значения. Участковый уполномоченный собрал гильзы, провел расследование и установил, что стрелял в собаку сосед заявительницы.

36-летний мужчина полиции рассказал, что нашел охотничье ружье с четырьмя патронами в лесу, когда собирал кедровые шишки. Находку решил показать другу, но по пути услышал лай соседской собаки, которая сидела в ограде на привязи. Испугавшись, что животное может отцепиться и напасть, мужчина произвел четыре выстрела в собаку и ушел.

В настоящее время мужчина в добровольном порядке сдал оружие в полицию, вину признал, до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.