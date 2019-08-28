Тюменская фирма выплатила девушке, потерявшей зрение в ДТП, 120 тысяч рублей

Тюменская организация выплатила моральную компенсацию девушке, лишившейся зрения в дорожной аварии, только после вмешательства судебных приставов.

Девушка приехала в Тюмень к родственникам из Нижегородской области. На дорогах областного центра она попала в серьезное ДТП. В аварии был признан виновным водитель автомобиля, принадлежавшего организации, занимающейся сервисным обслуживанием нефтегазодобывающих компаний. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя.

Пассажирка другого автомобиля получила травмы, в том числе повреждение глаза, что привело к частичной утрате зрения. Зрение у девушки продолжает ухудшаться, сейчас она лишена возможности вести активный образ жизни, ограничена в трудовой и бытовой деятельности, потеряла работу.

Суд обязал тюменскую организацию, автомобиль которого стал виновником ДТП, выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 120 тыс рублей.

"Организация долг перед девушкой добровольно оплачивать не торопилась. Судебному приставу-исполнителю пришлось применить меры принудительного воздействия к должнику — запрет на регистрационные действия автотранспортных средств. Организация была вынуждена оплатить взыскателю всю сумму в полном объеме", — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.