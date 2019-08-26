В Тобольске матери погибшего рабочего выплатят полмиллиона

Суд взыскал с тобольского предприятия почти полмиллиона рублей в пользу матери погибшего сотрудника.

Инцидент произошел 30 мая 2018 года на базе производственного обслуживания ООО "Спецмонтажкомплект" в Тобольске. Из-за обрушения опор технологического проезда погиб 35-летний мужчина, работавший изолировщиком.

Мать погибшего обратилась в Тобольский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, причиненного смертью сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В итоге иск судом был удовлетворен, в счет компенсации морального вреда в пользу женщины было взыскано 450 тыс. рублей.

Отметим, что ранее суд признал производителя работ предприятия виновным по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека), он был осужден к условной мере наказания.