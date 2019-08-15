На мужчину, убившего соседского пса, завели уголовное дело

В отношении жителя села Муллаши, застрелившего чужую собаку, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Стаффордширский терьер без намордника забежал к мужчине на участок и начал гоняться за домашними гусями. 14-летняя дочь хозяина участка пожаловалась на животное отцу. Мужчина взял ружье, прошел на соседний двор, куда убежал пес, и застрелил его. Убитое животное он убрал в мешок, вывез и захоронил, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Часть 1 статьи 245 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.