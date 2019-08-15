На мужчину, убившего соседского пса, завели уголовное дело

12:45 15 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В отношении жителя села Муллаши, застрелившего чужую собаку, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Стаффордширский терьер без намордника забежал к мужчине на участок и начал гоняться за домашними гусями. 14-летняя дочь хозяина участка пожаловалась на животное отцу.  Мужчина взял ружье, прошел на соседний двор, куда убежал пес, и застрелил его. Убитое животное он убрал в мешок, вывез и захоронил, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 

Расследование уголовного дела продолжается. Часть 1 статьи 245 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Теги: жестокое обращение с животными , уголовное дело
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