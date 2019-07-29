На озере Андреевском погиб мужчина

Вчера, 28 июля, на территории частного пляжа на озере Андреевском в Тюменском районе утонул мужчина. 29-летний молодой человек отдыхал на озере в компании друзей.

Около 18.30 мужчина зашел в воду и исчез. По словам очевидцев, он не умел плавать. Сейчас продолжаются поиски тела мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка.