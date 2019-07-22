Экс-директор филиала "Россельхозбанка" в Тюмени осужден за взятку

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору Тюменского регионального филиала АО "Россельхозбанк". Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Перед банком у одной из фирм был долг по кредитным договорам на сумму 21 млн рублей, который она не могла погасить, так как не было денег. По версии следствия, директор филиала "Россельхозбанка" в июне 2018 года получил взятку в 600 тыс. рублей от представителя учредителя фирмы-должника и оказал содействие в организации подписания договора уступки банком права требования физическому лицу. По договору подысканное физическое лицо выкупило за 7 млн рублей долг в сумме более 21 млн рублей. После получения денег директор был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области, а деньги изъяты.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, сегодня суд назначил экс-директору 4 года колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей в доход государства. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Сумма взятки в 600 тыс. рублей конфискована в доход государства.