В Тобольске мужчина выпал с 12-го этажа

В Тобольске доследственная проверка организована по факту гибели 56-летнего мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна 12-го этажа.
Тело мужчины без признаков жизни и травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вчера, 4 июня, около 8:30 под окнами жилого дома в 6-м микрорайоне.
Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru