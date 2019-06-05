В Тобольске мужчина выпал с 12-го этажа

11:20 05 июня 2019
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В Тобольске доследственная проверка организована по факту гибели 56-летнего мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна 12-го этажа.

Тело мужчины без признаков жизни и травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вчера, 4 июня, около 8:30 под окнами жилого дома в 6-м микрорайоне. 

Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: падение из окна , проверка
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