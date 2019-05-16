В Ялуторовске 80-летняя пенсионерка стреляла в сына

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении 80-летней местной жительницы, которая ранила своего сына выстрелом из охотничьего ружья.

Конфликт между родственниками произошел в один из дней, когда мужчина, работавший вахтами, приехал навестить свою мать. После ссоры сын вышел на улицу, а когда вернулся в дом, то увидел в руках матери охотничье ружье. Мужчина попросил женщину успокоиться и убрать ружье, но пенсионерка выстрелила и попала ему в ногу. С огнестрельным ранением пострадавший был доставлен в больницу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. До этого случая ялуторовчанка не привлекалась к уголовной ответственности. Предъявляемая женщине статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.