Жительница Казанского района подозревается во взятке за незаконное пересечение границы

В Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы Казанского района, которая подозревается в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, передача взятки прошла в селе Казанское 12 января 2019 года в одном из местных кафе. Женщина передала через посредника 90 тысяч рублей за решение вопроса о незаконном пересечении госграницы иностранцем. Речь идет о гражданине Узбекистана 1984 года рождения. Мужчина нелегально пересек границу Российской Федерации и Казахстана. В итоге он был задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ. Расследование уголовное дела продолжается.