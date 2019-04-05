Директор строительной компании решил дать полицейским взятку, чтобы уладить свои проблемы

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику транспортной полиции.

1 апреля 2019 года в отдел экономической безопасности и противодействию коррупции Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте для дачи объяснений был приглашен директор организации капитального строительства, в отношении которого ведется доследственная проверка. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина положил в сумку оперуполномоченному отдела 30 тысяч рублей. Его действия пресек полицейский, который не принял взятку, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

За покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.