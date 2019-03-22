Четырех студентов ТИУ будут судить за взятки

13:25 22 марта 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении четырех студентов института транспорта Тюменского индустриального университета. Они обвиняются в даче взяток через посредников.

По версии следствия,  с 1 февраля по 1 ноября 2018 года  студенты  заочной формы обучения специальности "Оборудование и технологии сварочного производства" передавали взятки преподавателю вуза. За деньги они получили положительные оценки на госэкзамене и на защите дипломных работ. Дипломные работы подготовил сам преподаватель. С каждого студента он взял по 90 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Тюменской области. Вскоре уголовное дело будет передано в суд.

Теги: взятка , студенты , ТИУ
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