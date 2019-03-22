В Ялуторовске грабитель разбил окно и залез в дом при хозяине

В Ялуторовске в полицию обратилась женщина, которая сообщила о преступлении в отношении ее брата.

Вечером в дом к мужчине забрался грабитель. Чтобы проникнуть в помещение, он разбил окно рукой. Сначала он присвоил деньги, которые лежали на тумбочке, а потом те, которые хозяин дома попытался спрятать в коробке из-под лекарств. Грабитель выхватил из рук мужчины 11 тысяч рублей и покинул дом через входную дверь.

60-летний потерпевший, у которого серьезные проблемы со здоровьем, живет один. О произошедшем стало известно лишь на следующий день, когда его навестила сестра.

"Подозреваемого сотрудники полиции установили по отпечаткам пальцев, изъятых при осмотре места преступления. На допросе он пояснил, что деньги потратил на приобретение спиртного", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Безработный 24-летний ялуторовчанин уже был судим.