В общежитии на Олимпийской мужчина ранил соседку ножом

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ей причинили вред здоровью.

Инцидент случился в общежитии на улице Олимпийской. В одной из комнат произошла ссора между нетрезвыми сожителями. Спустя время мужчина вышел оттуда в общую кухню, где встретил женщину, которая готовила ужин. Тюменец решил направить всю свою злость на соседку: он схватил кухонный нож и нанес ей несколько ударов. Испугавшись за свою жизнь, женщина закричала и, высвободившись от нападавшего, побежала в свою комнату, откуда позвонила в скорую помощь и полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, агрессивный мужчина был задержан. В отношении 48-летнего безработного тюменца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.