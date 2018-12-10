В Ишиме грабитель пытался спрятаться от погони в сугробе

13:15 10 декабря 2018
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Фото: pixabay.com

В Ишиме полицейские задержали местного жителя, совершившего грабеж. Найти его стражам порядка удалось в снегу.

Сотрудница продуктового магазина сообщила, что один из покупателей схватил с прилавка продукты и, не рассчитавшись за них, скрылся. Догнать грабителя попыталась директор торговой точки, но у нее это не получилось. В скором времени на мужчину вышли полицейские.

"Продукты и корзину мужчина спрятал за мусорными баками, а сам пытался укрыться в сугробе. Похищенный товар возвращен владельцу", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении 26-летнего ранее судимого за кражу ишимца возбуждено уголовное дело.

Теги: грабеж
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