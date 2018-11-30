Рыбак из Тобольского района нанес ущерб природе на 5 млн рублей

Фото предоставлено Тюменским ЛО МВД России на транспорте

В Тобольском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно ловил рыбу, относящуюся к особо ценным видам.

65-летний мужчина, рыбачивший подледными сетями, был замечен транспортной полицией на берегу реки Тобол в районе деревни Медянки. При осмотре сетей сотрудниками полиции были обнаружены 16 особей сибирских осетра, который является особо ценным видом и занесен в Красную книгу России, также две особи стерляди, пять налимов и другую рыбу. Незаконный улов и сети были изъяты. Полицейским мужчина рассказал, что ловил рыбу для личного употребления.

"Так как вылов особо ценных видов рыбы осуществлялся, кроме прочего, еще и в запрещенный период ледостава, водным биологическим ресурсом был причинен значительный ущерб — на сумму более 5 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В тюменском регионе ледостав на реках начинается с конца ноября, и вылов рыбы в этот период находится под строжайшим запретом.