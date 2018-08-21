Десятилетняя тюменка дала отпор грабителю

17 августа неизвестный у дома №12А на улице Полевой в Тюмени напал на девочку 2008 года рождения. Потерпевшая оказала нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца и с места происшествия скрылся.

В связи с происшествием следователи калининского отдела следственного управления СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело о покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия направленные на установление лица, совершившего преступление и всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.