В администрации Тюмени обсудят, как уберечь детей от падений из окон

Сегодня, 17 июля, в большом зале администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) пройдет круглый стол, на котором речь пойдет о мерах по предотвращению несчастных случаев – выпадения малолетних детей из окон многоэтажек.

На мероприятие приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители управляющих компаний, школьных и дошкольных заведений, общественных организаций, компаний – производителей окон.

Накануне временно исполняющий полномочия главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук дал поручение профильным ведомствам принять дополнительные меры по предотвращению подобных случаев.

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина в соцсетях обратилась к журналистам и блогерам с просьбой информационно поддержать обсуждение темы, а лидеров мнений - и высказать свою точку зрения на проблему:

"Из окон выпало 7 детей, четверо сразу разбились... За жизнь одного сейчас всеми силами борются врачи, но состояние 7-летнего малыша крайне тяжелое... Но даже этой информации не хватает, чтобы привести родителей в чувство, - отметила в своем Instagram Александра Малыгина. - Беда коснулась абсолютно благополучных и, я уверена, даже внимательных и любящих родителей. Это значит, что в проблеме надо копаться глубже".

"Я не очень многих знаю мам/пап блогеров, но может вы передадите по цепочке. Любое информирование - это уже плюс. Но я еще вас зову на встречу. Я уверена, нужен и свежий взгляд, какие-то идеи ... да просто информационная поддержка, если будут какие-то стоящие мысли", - отметила Малыгина.