СКР проводит доследственную проверку очередного падения ребенка из окна

Семилетний мальчик выпал из балконного окна с высоты восьмого этажа поздно вечером 15 июля. Трагедия случилась на улице Широтной.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, ребенок был доставлен в реанимационное отделение ОКБ-2 в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для его спасения.

По факту случившегося тюменские следователи проводят доследственную проверку - выяснят обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее уже сообщалось на сайте ведомства, с начала лета из тюменских окон уже выпали пять детей, предыдущий случай произошел на этой же улице 13 июля.

Следственное управление обращается к родителям: "Помните, что вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, а необходимые меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий!"