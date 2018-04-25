В Тюменской области рабочего на стройке придавило грунтом

10:35 25 апреля 2018
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В Тобольске на строительной площадке ООО "ЗапСибНефтехим" погиб рабочий. Мужчина, выполнявший работы в траншее, попал под обвалившуюся глыбу грунта, в результате чего скончался на месте. 

СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование всех обстоятельств гибели рабочего ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" продолжается.

Теги: гибель , охрана труда , СИБУР , стройка
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