В Ялуторовске мужчина избил поленом 90-летнюю мать, которая не дала ему денег

14:20 19 января 2018
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В Ялуторовске Тюменской области в полицию из медучреждения поступило сообщение о пенсионерке, которую доставили в больницу с телесными повреждениями.

Было установлено, что 90-летняя женщина пострадала от рук собственного сына. 63-летний мужчина пришел к ней в дом в состоянии алкогольного опьянения и потребовал денег. Когда мать отказала ему, он схватил полено и нанес ей многочисленные удары. С полученными травмами женщина попала в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, задержанный мужчина признал свою вину. В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги: пенсионеры , побои
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