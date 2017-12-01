За хищения задержали работника тюменской службы экспресс-доставки

В Тюмени в полицию обратились с сообщением о краже — из почтовой посылки, принадлежавшей тюменскому ломбарду, были похищены золотые изделия. Они направлялись через службу экспресс-доставки в Волгоградскую область для переплавки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников служб безопасности "Почты России" было установлено, кто из операторов доставки осуществлял прием посылки.

"Была организована отправка очередной посылки с ювелирными изделиями. В ходе наблюдения за предполагаемой злоумышленницей их версия подтвердилась", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.

Ночью женщина покинула служебное помещение и вскрыла пакет, рассчитывая вновь похитить золото. Работница была задержана, в ходе обыска в ее квартире обнаружили и изъяли украденное до этого. На женщину заведено уголовное дело.

"В настоящее время работник уволен, все материалы служебных проверок переданы в правоохранительные органы, — прокомментировали в пресс-службе УФПС Тюменской области. — Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением, мы продолжаем ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Почтовики активно сотрудничают с правоохранительными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев".