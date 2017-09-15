Генпрокуратура потребовала уволить тюменского чиновника

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Во исполнение поручения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева прокуратура Тюменской области проводит проверку по размещенной на сайте информационного агентства "Ура.ру" статье "Тюменский чиновник рассказал про наркоманов в мэрии и заказные аресты".

В рамках выполнения поручения прокуратурой области главе администрации Тюмени было направлено требование о принятии мер ответственности в отношении директора муниципального учреждения Николая Черепанова, о котором указано в статье.

"13 сентября после поступления в администрацию данного требования приказом главы администрации города чиновник уволен с указанной должности",- сообщил и.о. старшего помощника прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Владимир Третьяков.

Проверка указанных в статье сведений продолжается, она находится на контроле заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева и прокуратуры области.