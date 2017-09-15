Генпрокуратура потребовала уволить тюменского чиновника

Во исполнение поручения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева прокуратура Тюменской области проводит проверку по размещенной на сайте информационного агентства "Ура.ру" статье "Тюменский чиновник рассказал про наркоманов в мэрии и заказные аресты".
В рамках выполнения поручения прокуратурой области главе администрации Тюмени было направлено требование о принятии мер ответственности в отношении директора муниципального учреждения Николая Черепанова, о котором указано в статье.
"13 сентября после поступления в администрацию данного требования приказом главы администрации города чиновник уволен с указанной должности",- сообщил и.о. старшего помощника прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Владимир Третьяков.
Проверка указанных в статье сведений продолжается, она находится на контроле заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева и прокуратуры области.
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