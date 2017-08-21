В Тюменском районе арендовавший дом мужчина вынес оттуда имущество на сто тысяч рублей

В Тюменском районе сообщение о крупной краже поступило в полицию из деревни Есаулова. Местная жительница сдала в аренду дом и уехала в командировку. Когда она вернулась, то обнаружила, что у нее пропали вещи. Сумма ущерба составила 111 тысяч рублей.

Как оказалось, дом обокрал тот самый мужчина, который снял жилье. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье "Кража". Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, 33-летний житель Нефтеюганского района уже был судим.