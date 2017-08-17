В Тюмени трехлетний мальчик погиб после падения из окна

Трагедия случилась вчера вечером, 16 августа, в областном центре. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выпал трехлетний ребенок, оставшийся без должного внимания взрослых. Как сообщает региональный СКР, от полученных травм мальчик скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).