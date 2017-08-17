В Тюмени трехлетний мальчик погиб после падения из окна

14:40 17 августа 2017
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Трагедия случилась вчера вечером, 16 августа, в областном центре. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выпал трехлетний ребенок, оставшийся без должного внимания взрослых. Как сообщает региональный СКР, от полученных травм мальчик скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Теги: гибель детей , несчастный случай , падение из окна
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