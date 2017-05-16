В Тюмени проверят безопасность батутов и надувных горок

В областном центре случаем с перевернувшимся батутом, на котором находились дети, заинтересовалась прокуратура. Вслед за региональным СУ СК там намерены выяснить, каким образом эксплуатировался аттракцион.

Напомним, инцидент произошел на минувших выходных в районе Южного пруда. Там из-за сильного порыва ветра перевернулся батут, травму головы получил игравший на нем четырехлетний мальчик. Как оказалось, батут был некачественно закреплен. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Как рассказали в областной прокуратуре, в мае и июне правоохранительные органы проинспектируют тюменские аттракционы и временные объекты рекреационно-развлекательного назначения, чтобы убедиться, что их эксплуатируют с соблюдением норм.

"О нарушениях при эксплуатации аттракционов, батутов, ненадлежащей квалификации обслуживающего персонала можно сообщать в органы прокуратуры по месту нахождения аттракциона. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования", — отмечают в ведомстве.

Напомним, что за последнее время это не первый случай, когда на батутах травмировались дети. В апреле была организована проверка батутного парка в ТРЦ "Тюмень Сити Молл", где в разное время травмы получили пять детей.